Rollator van bejaarde zoek na het stemmen

De verkiezingen voor de Provinciale Staten hebben woensdag een vervelende wending genomen voor een bejaarde dame in Zoetermeer. Toen zij ging stemmen in het stemlokaal aan het Schansebos in de Zuid-Hollandse plaats, is ze beroofd van haar rollator, heeft de politie laten weten.

Om het bewuste stemlokaal binnen te komen, moesten mensen een paar treden naar beneden, meldt Omroep West. De vrouw parkeerde haar zwarte rollator boven aan het trapje en ging toen naar binnen, aldus de omroep. Na het stemmen bleek het hulpmiddel echter verdwenen.

„Ze kan echt niet zonder”, laat de politie weten op twitter. Mensen die weten waar de rollator is, worden door de politie opgeroepen zich te melden.