‘Rolexrovers’ blijven langer in de cel

Twee mannen van 24 en 29 jaar uit Amsterdam die worden verdacht van betrokkenheid bij een lange reeks straatroven op bezitters van Rolex-horloges, zitten zeker nog tot eind augustus vast. De rechtbank in Amsterdam noemde de verdenkingen tegen hen donderdag te zwaar om ze op vrije voeten te stellen. Ook noemde de rechtbank het gevaar groot dat ze opnieuw in crimineel gedrag vervallen.

Mourad B. (29) en Mounir C. (24) maakten volgens het Openbaar Ministerie deel uit van een groep van vier mannen, die in wisselende samenstelling tussen eind 2016 en begin 2019 zo’n tien gewelddadige ‘Rolexroven’ zou hebben gepleegd, voornamelijk in Amsterdam-Zuid.

Bij een van de straatroven in februari vorig jaar raakte een slachtoffer door het geweld dat werd gebruikt zo ernstig gewond, dat hij zowel lichamelijk als psychisch nog altijd met ernstige problemen kampt. Volgens de officier van justitie hebben de mannen „een heel spoor van geweld” door het stadsdeel getrokken, „puur en alleen gericht op horloges”.

De twee andere verdachten in de zaak - onder wie een minderjarige - kwamen eerder al op vrije voeten. In een poging eveneens vrij te komen betuigden B. en C. donderdag tevergeefs uitvoerig spijt voor hun daden. Ook de soms zware persoonlijke omstandigheden waarop zij zich beriepen, konden de rechters niet overtuigen, evenmin als de pleidooien van hun raadslieden.

De advocaten vroegen de rechtbank hun cliënten vrij te laten omdat de inhoudelijke behandeling en de uitspraak ook nog even op zich laten wachten. „We weten allemaal dat de keuze is: of ze komen nu vrij, of ze blijven zitten tot de uitspraak half december”, aldus een van de raadslieden. De 22 maanden die zijn cliënt tegen die tijd in voorarrest zit, noemde hij „veel te lang”.

De volgende inleidende zitting is 31 augustus. De inhoudelijke behandeling, waarvoor meerdere dagen zijn uitgetrokken, start 22 september.