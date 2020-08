Rol ventilatie bij coronauitbraak Maassluis ‘niet te achterhalen’

Of het ventilatiesysteem in verpleeghuis De Tweemaster in Maassluis een rol speelde bij de dodelijke uitbraak van het coronavirus daar, „is niet meer te achterhalen”. Dat concludeert de GGD Rotterdam-Rijnmond na een onderzoek. Eind juni en begin juli raakten in het verpleeghuis 17 van de 21 bewoners besmet met corona, alsook 18 medewerkers. Zes bewoners overleden aan de gevolgen van het virus.

De uitbraak startte toen een bewoner op 17 juni begon te hoesten en verkoudsheidsklachten vertoonde. Dit leek op een coronabesmetting, maar dat werd pas na de derde test vastgesteld. Deze patiënt heeft vermoedelijk meerdere andere bewoners besmet. Medewerkers droegen de hele tijd chirurgische mondmaskers, maar die hadden ze soms te lang op. Het is niet uit te sluiten dat ze zo zijn besmet door bewoners. Vijf medewerkers bleven werken terwijl ze klachten hadden. Tijdens hun pauzes deden de verzorgers hun maskers af, waarbij ze op minder dan 1,5 meter afstand van elkaar zaten. Zo hebben ze elkaar vermoedelijk ook aangestoken.

Uit het onderzoek blijkt ook dat er meerdere versies van het virus tegelijk rondgingen in hetzelfde gebouw. Zestien mensen hadden de ene variant en vormden samen een cluster, vier andere besmettingen kunnen ook aan elkaar worden gekoppeld. Eén patiënt hoort waarschijnlijk bij geen van beide groepen, maar die besmetting heeft zich niet verder verspreid.