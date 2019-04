„Rokers moeten verslavingszorg vergoed krijgen”

Rookverslaafden zouden een klinische behandeling om van hun verslaving af te komen vergoed moeten krijgen, net zoals dat het geval is bij drank- en drugsverslaafden. Dat stelt verslavingsarts Jeroen Hinneman in een brief aan de Tweede Kamer, meldt de NOS.

„In onze verslavingskliniek krijgen we regelmatig telefoontjes van rookverslaafden die vragen of wij iets voor ze kunnen doen, maar die mensen moeten we afwijzen”, schrijft Hinneman. Opname in een kliniek voor tabaksverslaving wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar, omdat zo'n behandeling niet in het basispakket zit.

Zorgverzekeraars Nederland zegt in een reactie dat niet de verzekeraar, maar de overheid de inhoud van het basispakket bepaalt. „Wij begrijpen de zorgen van de verslavingsartsen en vinden het goed dat zij dit bij de Tweede Kamer onder de aandacht brengen.”