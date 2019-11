Roken loopt terug in westerse wereld

Het aantal rokers daalt niet alleen in Nederland, maar in de hele westerse wereld. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag op basis van nieuwe cijfers van denktank OESO, die de ontwikkelingen in 36 voornamelijk westerse landen heeft gevolgd.

In Nederland rookt dagelijks 17 procent van de mensen van vijftien jaar of ouder, blijkt uit cijfers uit 2017. Tien jaar eerder deed 23 procent dat nog. Internationaal gezien daalde dit percentage van 23 naar 18. De daling in Nederland was dus iets sterker.

Arts-epidemioloog Esther Croes van het Trimbos verwacht dat Nederland de komende jaren voorop gaat lopen. Dat komt door het vorig jaar afgesloten Preventieakkoord. De overheid heeft de ambitie om de groep rokers terug te dringen tot 5 procent in 2040. Het RIVM verwacht dat dit doel door de nieuwe maatregelen gehaald kan worden.

Het is niet zo dat roken overal op zijn retour is, nuanceert Croes. In China neemt het percentage rokers bijvoorbeeld nog altijd toe, maar dit land valt buiten het onderzoek van de OESO. In het onderzoek komen Griekenland en Turkije als slechtst uit de bus.

Dat het percentage in veel landen terugloopt, is volgens Croes mede te danken aan het antirookverdrag FCTC. Zo’n 180 landen hebben een breed pakket aan maatregelen afgesproken, bijvoorbeeld om accijnzen te verhogen en actief campagne te voeren tegen roken.

Niet elk land leeft dit verdrag op de letter na. Toch wonen 5 miljard mensen nu in een land met enige vorm van beleid tegen roken, blijkt uit onderzoek van WHO. Dat is vier keer meer dan tien jaar geleden.