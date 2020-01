De Roertunnel in de A73 is donderdagochtend richting het zuiden is weer open. De weg was uren afgesloten in verband met een afgevallen lading vloeibaar stuc, melden de verkeersdiensten van ANWB en Rijkswaterstaat.Aanvankelijk dacht Rijkswaterstaat dat het om verf ging, maar het blijken 60 emmers met stuc te zijn, dat wordt gebruikt voor het egaliseren van wanden en plafonds.

Volgens de politie in Limburg was sprake van een behoorlijke ravage.