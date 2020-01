Roermonds jeugdhonk door brand verwoest

Jongerencentrum annex sportschool Gotcha in de Roermondse wijk de Donderberg is tijdens de jaarwisseling door brandstichting vernield. Volgens de politie was er, anders dan eerder op sociale media werd gemeld, geen vuurwerk in het spel, maar was er sprake van brandstichting.

Door de brand in het gebouw in de achterstandswijk is het jeugdhonk onbruikbaar geworden. De ravage is groot.

Het activiteitencentrum was door een welzijnsinstelling opgezet om jongeren uit de wijk van de straat te houden en een zinnige besteding te geven. Ook aan het nabije Cruyff Court zijn vernielingen aangebracht.

„We hebben ons onwijs hard ingezet om een fijne plek voor de jeugd in de wijk te maken, een veilige en vertrouwde plek. Dit is hen in één klap afgenomen. Dat doet mij veel verdriet.” Dat zegt Gotcha-medewerkster Aukje van Weert op Facebook. De schade in Gotcha is zo groot dat het jongerencentrum en de sportschool gesloten moeten blijven.