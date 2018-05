Roermond smeedt coalitie zonder Van Rey

Vier politieke partijen in Roermond hebben donderdag een nieuw coalitieakkoord gesloten. GroenLinks, CDA, Demokraten Swalmen en D66 trekken de komende vier jaar samen op. De grootste partij in de Roermondse raad, de Liberale Volkspartij Roermond (LVR) van Jos van Rey, komt net als de afgelopen vier jaar opnieuw in de oppositie terecht.

De nieuwe coalitie telt 17 van de 31 raadszetels, en zet vooral in op klimaat, zorgzaamheid, economie en een groene omgeving. Het nieuwe gemeentebestuur schuift vijf wethouders naar voren, van wie twee van GroenLinks, de grootste coalitiepartij.

De LVR wil ook meeregeren, maar de coalitiepartijen kunnen niet door één deur met Jos van Rey. Dit omdat hij eind vorig jaar door het gerechtshof werd veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke celstraf wegens corruptie. Hij ging in appel bij de Hoge Raad. Wanneer zijn zaak daar voorkomt, is nog niet bekend.