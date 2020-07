Roerdalen tolereert geen wietplant in de tuin

De Limburgse gemeente Roerdalen gaat deze zomer extra letten op wietplanten in tuinen. Burgemeester Monique de Boer-Beerta (VVD) heeft politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) opdracht gegeven handhavend op te treden bij het vinden van wietplanten in tuinen, liet ze donderdag weten. Wie zelfs maar één hennepplant in de tuin heeft staan, is al in overtreding, zei een woordvoerster van de gemeente donderdag. De plant zal dan worden vernietigd.

In sommige gevallen kan de woning door de burgemeester worden gesloten, waarschuwt de gemeente.

Volgens de burgemeester kunnen wietplanten in tuinen grote hoeveelheden hennep opleveren, veel meer dan de toegestane 5 gram voor eigen gebruik. „Het kweken van hennep lijkt vandaag de dag normaal te zijn. Dit is absoluut niet normaal. Het is strafbaar”, aldus De Boer-Beerta. „Ik maak me vooral zorgen om hennepplanten bij gezinnen met jonge kinderen. Ik maak me zorgen over hun veiligheid en gezondheid, maar ook over het strafbare gedrag dat in deze gezinnen als ‘normaal’ wordt gezien. Is dit het signaal dat wij willen afgeven aan toekomstige generaties?”

Roerdalen doet verder een oproep aan inwoners vermoedens van een wietplantage in de buurt bij de politie te melden.