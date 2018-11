Roep om Europees advies paracetamol gestaakt

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zal niet langer aansturen op een algemeen Europees advies voor gebruiksduur en dosering van paracetamol. Zo’n advies wordt namelijk erg lastig doordat de verkrijgbaarheid van paracetamol tussen de landen zo verschilt.

In Nederland kun je al een doosje in je kar bij de budgetsuper gooien, maar in sommige landen moet je naar de apotheek of soms zelfs eerst naar de dokter voor een recept. Die verschillende kijk op het pilletje brengt ook een verscheidenheid aan adviezen over de duur van het gebruik en de maximale dagdosering met zich mee.

In Nederland geldt voor paracetamol een maximumdosering van zes tabletten van 500 mg (3 gram in totaal) per dag.