Roemer gepasseerd als CvdK in Gelderland

SP-kopstuk Emile Roemer is gepasseerd als nieuwe commissaris van de Koning in Gelderland. Dat bevestigden bronnen dinsdag tegenover dagblad de Gelderlander.

Roemer, nu waarnemend burgemeester in Heerlen, was tot het laatst in de race om vertrekkend commissaris van de Koning Clemens Cornielje van Gelderland op te volgen. Hij legde het echter af tegen de huidige burgemeester van Apeldoorn, John Berends. Volgens ingewijden was er een voorkeur voor Berends omdat hij meer ervaring heeft in het lokaal bestuur.