Roemeense bende opgerold die uit rijdende vrachtwagens stal

In de Roemeense hoofdstad Boekarest heeft de politie maandag in samenwerking met de Nederlandse politie een bende opgerold die zich bezighield met diefstal uit rijdende vrachtwagens. Er werd voor rond de 10 miljoen euro aan goederen gestolen. Zo’n veertig verdachten zijn opgepakt.

De mobiele bandieten pleegden op de Europese snelwegen tientallen diefstallen volgens „de Roemeense methode”: ze gingen vlak achter een vrachtauto rijden, klommen op de motorkap van hun eigen auto en forceerden de sloten op de achterdeuren. Staand op de motorkap roofden ze goederen uit de laadruimte.

Al in 2017 deed de Landelijke Eenheid onderzoek naar een diefstal van smartphones uit een rijdende vrachtwagen op de A73 bij Horst. Daar bleken Roemenen achter te zitten.

Bij 73 invallen in huizen en bedrijfspanden in Boekarest nam de politie maandag auto’s, elektronica, juwelen en contant geld in beslag, meldt de Nederlandse politie dinsdag. De aangehouden verdachten zijn Roemenen.