Roemeense bende gepakt in Amsterdam

Bij een politieactie in het Amsterdamse Westelijk Havengebied is dinsdagochtend vroeg een groep Roemenen aangehouden op verdenking van diefstallen in het hele land. De verdachten maken volgens de politie deel uit van een criminele organisatie, die in wisselende samenstellingen misdrijven plegen.

De politie lichtte drie personen van hun bed op een terrein met vervallen caravans. Drie anderen konden later worden gepakt op de snelweg bij Volendam en rond het middaguur werd nog een persoon aangehouden in zijn auto in Amsterdam.

De verdachten zouden zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal van koper en edelmetalen, witwassen en heling. Het is de eerste keer dat zo’n groep zogenoemde mobiele bandieten, internationaal rondreizende dadergroepen, als criminele organisatie wordt aangemerkt, zegt een woordvoerder van de politie. Meestal werken dit soort daders in kleinere samenstellingen en verblijven ze slechts korte tijd in het land.

De politie had verwacht op het terrein meer verdachten aan te treffen, want de criminele groep bestaat naar schatting uit zo’n vijftien personen tussen de achttien en vijftig jaar oud. Het vermoeden bestond dat een deel mogelijk nog op pad was, wat ook bleek toen later op de dag nog vier Roemenen werden gepakt.

Bij de actie rond 06.00 uur nabij het gekraakte ADM-terrein waren zo’n zestig politiemensen betrokken. Acht caravans werden doorzocht met onder meer een geldhond. De politie nam auto’s, administratie, een jammer (stoorzender voor mobiele communicatie) en telefoons in beslag. Volgens de politiezegsman verkopen de dieven hun gestolen waar vaak direct weer door aan anderen.

Onder de aangehouden mannen was een van de twee hoofdverdachten. Deze 28-jarige man is volgens de politie samen met een 32-jarige landgenoot de leider van de groep. Die kompaan werd samen met een andere persoon al in de nacht van zondag op maandag gepakt bij een politiecontrole bij Amersfoort. Hij reed in een voertuig volgeladen met gestolen koper.

De groep kwam in beeld bij een grote actie tegen mobiel banditisme in november vorig jaar. Volgens de politiewoordvoerder gingen ze dag in dag uit op „rooftocht”.