Roemeense arbeidsmigranten komen om bij zware botsing Medemblik

Door een aanrijding tussen een auto en een busje op de N240 tussen Medemblik en Wieringerwerf in Noord-Holland zijn dinsdag twee doden gevallen. Het gaat om Roemeense mannen van 44 en 25 jaar oud die door de botsing uit het busje werden geslingerd, aldus de politie.

De bestuurder van de auto, een 23-jarige vrouw, en zeven andere inzittenden van het busje raakten allemaal gewond. Zij zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Eén van de slachtoffers verkeert in kritieke toestand, zo zegt een politiewoordvoerder.

Het ongeval gebeurde om 05.35 uur op de kruising van de Medemblikkerweg en het Wagenpad. Vermoedelijk heeft de chauffeur van het busje de personenauto over het hoofd gezien.

In het busje zaten Roemeense arbeidsmigranten werkzaam in de tuinbouw. Het busje staat op naam van een uitzendbureau. De auto, die een Pools kenteken heeft, reed op een voorrangsweg. De auto heeft de bus op hoge snelheid in de flank geraakt.

Maar liefst acht ambulances rukten dinsdagochtend uit naar de plek van het ongeval. Ook brandweerdiensten boden assistentie.