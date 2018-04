Bij een ongeluk op een schip in Rotterdam is een 57-jarige man uit Roemenië om het leven gekomen.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (voorheen Arbeidsinspectie) onderzoekt wat er is gebeurd. Het schip lag aan de Kesterenstraat in de haven. Daar is onder meer een groot overslagbedrijf gevestigd.