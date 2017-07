Roemeen (36) hoofdverdachte moord Chaam

Een 36-jarige Roemeen is voor het Openbaar Ministerie (OM) de hoofdverdachte van het misdrijf dat vorige week woensdag in Chaam het leven kostte van een 38-jarige landgenoot. De man wordt beschuldigd van moord dan wel doodslag en zijn voorarrest is dinsdag met twee weken verlengd. Over de exacte doodsoorzaak doet het OM geen mededelingen.

Het slachtoffer werd woensdag gevonden op de oprit van een huis in Chaam. De politie arresteerde vijf Roemenen (22 tot 54 jaar) die in het huis waren.

Vier mannen werden afgelopen weekeinde vrijgelaten maar zij blijven verdachte, aldus een woordvoerster.