Roel Wever nieuwe burgemeester van Heerlen

De gemeenteraad van Heerlen heeft woensdagavond VVD-er Roel Wever voorgedragen als nieuwe burgemeester van de Limburgse stad. Wever (57) is de beoogd opvolger van Emile Roemer (SP), die waarnemend burgemeester is.

Roemer trad aan na het opstappen van PvdA’er Ralf Krewinkel. Deze stapte in februari vorig jaar op toen uitlekte dat hij had gesolliciteerd naar een vacante burgemeesterspost in buurgemeente Kerkrade. In de Heerlense politiek ontstond over die sollicitatie veel beroering omdat Krewinkel al een jaar ziek thuis zat en hij in die tijd solliciteerde. Roemer werd daarop benoemd tot waarnemend burgemeester.

De belangstelling voor een burgemeesterspost in Heerlen viel tegen. In oktober 2019 besloot gouverneur Theo Bovens van Limburg de vacature na een eerste teleurstellende ronde opnieuw open te stellen omdat het aantal sollicitanten te klein was.

Wever is al meer dan 14 jaar actief als adviseur van het openbaar bestuur en begeleidt gemeenteraden en colleges van burgemeesters en wethouders in onder meer Gelderland en Brabant.