De Nesciostraat in Barneveld heeft sinds kort rode straatverlichting. De straat aan de rand van het dorp ligt op een vliegroute van vleermuizen. Het rode licht zou beter zijn voor de dieren.

Bewoners zijn er echter niet blij mee. Ze vinden dat het lijkt alsof hun straat met prostitutie te maken heeft. „Voor Barneveldse begrippen is dit erg gewaagd", zegt een buurtbewoner tegen De Telegraaf. De gemeente Barneveld onderzoekt of er een alternatief is voor het rode licht.