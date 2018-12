Rode panda in Blijdorp overleden

De rode panda die deze zomer in dierenpark Blijdorp werd geboren is overleden. Eerder deze week werd al bekend dat in de Rotterdamse dierentuin drie leeuwenwelpjes vlak na hun geboorte waren overleden.

De kleine panda met de naam Raj moest na zes maanden moedermelk overstappen op vast voedsel. De speciale pandabrokken, die essentieel zijn vanwege de vitaminen en mineralen, wilde hij echter niet eten. De panda werd de laatste dagen steeds zwakker. Verzorgers hebben geprobeerd hem sondevoeding te geven, maar ook dat bracht geen uitkomst.

Volgens de dierentuin is uit sectie gebleken dat de nieren van de kleine panda niet goed werkten. Ook had hij een hartafwijking en een ernstige vorm van bloedarmoede.