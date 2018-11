Rode Kruis wil meer handtekeningen voor Jemen

Het Nederlandse Rode Kruis roept mensen op om de petitie voor Jemen te tekenen. Volgens de hulporganisatie hebben ruim 8700 mensen tot nu toe getekend, maar dat is niet voldoende. De situatie in Jemen wordt volgens de hulporganisatie steeds nijpender en hongersnood is nu een reëel scenario met vreselijke gevolgen.

Het Rode Kruis nam naar eigen zeggen een zeer ongebruikelijke stap voor de hulporganisatie door een petitie te starten. Daartoe werd onder meer besloten omdat Nederland dit jaar lid is van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en van daaruit invloed kan uitoefenen. Nederland zit nog een paar maanden in de Veiligheidsraad en daarom is het volgens het Rode Kruis belangrijk om nu aan te dringen bij de Nederlandse overheid om zich hard te maken voor deze zaak.

Het Rode Kruis roept de politiek op om zich hard te blijven maken voor de verbetering van de situatie in Jemen en tegen wapenleveranties aan de strijdende partijen. Het Rode Kruis gaat de steunbetuigingen overbrengen aan minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken.