Rode Kruis: wereldwijd 100.000 mensen vermist

Meer dan 100.000 mensen over de hele wereld zijn vermist, wat een wereldwijde „crisis” heeft veroorzaakt, zegt het Internationale Comité van het Rode Kruis.

Agnes Coutou, adviseur van de organisatie, vertelde tegen de VN-mensenrechtencommissie dat „dit het hoogste aantal is dat we ooit hebben gehad”. Ze voegde eraan toe dat dit getal „slechts het topje van de ijsberg is en dat het een fractie vertegenwoordigt van degenen die naar schatting vermist zijn vanwege eerdere en aanhoudende conflicten”.

Het Internationale Comité van het Rode Kruis werkt samen met families van vermiste personen en autoriteiten in meer dan veertig landen die zijn getroffen door conflicten. Het is ook voorzitter van vijf organisaties die proberen gevallen van vermiste personen op te lossen.

Factoren die de crisis aanwakkeren zijn volgens Coutou „de omvang van gewapende conflicten” die verantwoordelijk zijn voor een aanzienlijk aantal vermisten en de toegenomen internationalisering van het probleem.