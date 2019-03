Rode Kruis vraagt geld voor slachtoffers Idai

Het Rode Kruis opent giro 7244 voor de mensen in Mozambique, Zimbabwe en Malawi die slachtoffer zijn van de cycloon Idai. Volgens de organisatie zijn er honderden doden en zijn zeker 400.000 mensen dakloos geraakt. De verwachting is dat het dodental nog zal oplopen.

Het Rode Kruis denkt dat er alleen voor Mozambique al 9 miljoen euro nodig is. Met name schoon drinkwater, onderdak en medische zorg zijn van levensbelang. Grote delen van de drie landen in het zuiden van Afrika zijn overstroomd en huizen zijn weggevaagd.

De Verenigde Naties (VN) bestempelden de natuurramp als mogelijk de grootste ooit op het zuidelijk halfrond.