Rode Kruis verwacht grootste hulpactie sinds Watersnoodramp

Het Nederlandse Rode Kruis verwacht dat zij dit jaar vanwege de coronacrisis de grootste hulpoperatie zal uitvoeren sinds de Watersnoodramp in 1953. Dit zal de organisatie ruim 30 miljoen euro gaan kosten, laat zij woensdag weten. Het Rode Kruis schat in dat minstens een paar honderdduizend mensen in Nederland en de Cariben in nood zullen komen.

Het Rode Kruis maakte op basis van verschillende scenario’s een schatting van de kosten die gemaakt moeten worden voor het voortzetten en uitbreiden van de hulpverlening. Zo zijn hulpmiddelen nodig zoals veldbedden, dekens, hygiënekits, voedselboxen en beschermings- en desinfectiemiddelen. Voorlichting en communicatie blijven ook nodig. Verder moeten hulpverleners getraind worden en acties gecoördineerd.

Hulpverleners van het Rode Kruis zijn al weken bezig om zorgverleners te ondersteunen en de meest kwetsbaren te helpen. De organisatie heeft hiervoor enkele maanden geleden giro 7244 geopend.

„De afgelopen weken heeft Nederland een ongekende krachtsinspanning geleverd om het coronavirus de kop in te drukken”, zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis. „Samen hebben we het schip drijvende gehouden en voorlopig zijn we daar nog niet mee klaar. We moeten zorgen dat we als samenleving goed door deze crisis komen. Dat ons zorgpersoneel overeind blijft en dat de meest kwetsbaren niet buiten de boot vallen. Nu niet, volgende week niet en ook over drie maanden niet.” De hulporganisatie voorziet dat haar steun aan zorginstellingen en de meest kwetsbaren nog maanden nodig zal zijn.

Ook de zes Caribische afdelingen zijn actief. Een groot deel van de bevolking op de eilanden is afhankelijk van het toerisme. Door het coronavirus is deze sector ingestort en is er geen werk meer. Het Rode Kruis helpt deze mensen met basislevensbehoeften. Zo delen vrijwilligers op Aruba, Sint-Maarten, Curaçao en Saba eten uit en wordt op alle eilanden voorlichting gegeven over het voorkomen van verspreiding van het virus. Voor de hulpverlening op de eilanden is volgens het Rode Kruis ruim 19 miljoen euro nodig.