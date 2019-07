Rode Kruis prikt 17.523 blaren

Het Rode Kruis heeft tijdens de 103e Vierdaagse 17.523 blaren geprikt. Daarvoor hebben ze 10.000 lancetten gebruikt, meldt de hulpverleningsorganisatie vrijdag. Behalve blaren waren er vooral schaaf- en snijwonden en overbelaste spieren en gewrichten.

Er waren ongeveer duizend blaren minder dan in 2018, zegt het Rode Kruis. Dat komt waarschijnlijk omdat het minder warm was. Desondanks vielen elke dag na de finish op de Wedren nogal wat mensen flauw, omdat ze toch te weinig water hadden gedronken of niet genoeg hadden gegeten. Er zijn geen ernstige incidenten geweest.

Om alle hulpbehoevende lopers te verzorgen gebruikte het Rode Kruis 23 liter kamferspiritus om de voeten schoon te maken, 19 kilometer tape om blaren af te plakken en 6 liter jodium. Ook zijn 26.000 gaasjes en 2800 enveloppen met vette watten gebruikt. De bijna duizend hulpverleners trokken 30.000 keer handschoenen aan.