Rode Kruis: Overheid, let op meest kwetsbaren

De overheid moet tijdens de tweede coronagolf de meest kwetsbare mensen niet uit het oog verliezen bij de hulpverlening en de ontwikkeling van steunmaatregelen. Die oproep doet het Rode Kruis.

De hulporganisatie is bezorgd over de situatie van kwetsbare mensen in Nederland tijdens de tweede golf. Volgens de organisatie hebben steeds meer mensen hulp nodig door de crisis. „Niet iedereen die zijn baan verliest of tijdelijk niet kan werken, heeft nu recht op overheidssteun. Een deel van hen, zoals seizoenarbeiders en schoonmakers die informeel werk doen, komt zonder inkomen al snel in ernstige omstandigheden terecht.” Informeel werk is werk dat niet staat geregistreerd bij de Belastingdienst.

Zo zouden er steeds meer mensen zijn die niet genoeg te eten hebben en zijn mensen in sommige gevallen door de crisis hun huis of opvangplek kwijt. Ook lopen ze meer risico om slachtoffer te worden van mensenhandel of uitbuiting, aldus het Rode Kruis. De hulporganisatie verwacht dat de groep mensen die in hun levensonderhoud worden bedreigd, steeds groter wordt. „Bovendien is deze groep niet altijd zichtbaar, wat de situatie nog verder bemoeilijkt”, zegt directeur Marieke van Schaik van het Rode Kruis.

Het Rode Kruis stipt verder aan dat het voor dak- en thuisloze mensen niet mogelijk is om in zelfisolatie te gaan bij klachten. „Het is belangrijk in de komende periode voldoende en veilige opvang voor hen te garanderen, mede gezien de capaciteitstekorten in de maatschappelijke opvang de afgelopen jaren.”

Toegankelijke teststraat

Voor mensen zonder geldige verblijfsdocumenten is de drempel om zich te laten testen op corona volgens de organisatie daarnaast hoog. Arbeidsmigranten laten zich vaak niet testen uit angst hun baan en onderdak te verliezen als zij tijdelijk in quarantaine moeten, geeft het Rode Kruis aan. „Tegelijkertijd voldoen hun werkomstandigheden niet altijd aan de basismaatregelen.” Volgens het Rode Kruis moeten teststraten toegankelijker worden gemaakt, bijvoorbeeld door betere informatie te verschaffen in verschillende talen en mensen te vervoeren naar een teststraat.

Ook voor mensen met een beperkt sociaal netwerk, bestaande psychische problemen of afhankelijkheid van mantelzorg is de impact van de coronacrisis extra groot, geeft het Rode Kruis aan. De organisatie roept Nederlanders op extra te letten op de kwetsbaren in hun omgeving. „Deze groep gaat het in de wintermaanden die voor ons liggen alleen maar moeilijker krijgen,” aldus de directeur van het Rode Kruis.