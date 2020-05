Rode Kruis opent ook hulplijn via WhatsApp in het Chinees

Het Nederlandse Rode Kruis biedt nu ook een hulplijn aan via WhatsApp in het Chinees; de talen Mandarijn en Kantonees. Chinezen die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn en met vragen zitten over het coronavirus in Nederland kunnen er terecht.

Toen het Rode Kruis twee weken geleden de hulplijn voor onder meer de Marokkaanse en Turkse gemeenschap opende, kwam kort daarna ook de vraag vanuit de Chinese samenleving om hen op dezelfde manier te ondersteunen.

Volgens de hulporganisatie spreken veel Chinese ouderen geen Nederlands en krijgen ze daardoor nauwelijks iets mee van de Nederlandse maatregelen met betrekking tot het coronavirus.

Het nummer is bereikbaar via 06-48158057.