Rode Kruis opent gironummer voor Syriërs

Het Rode Kruis heeft zondag giro 7244 geopend voor de mensen die op de vlucht zijn in het noordoosten van Syrië. De hulporganisatie zegt zich grote zorgen te maken over de in totaal 300.000 mensen in het gebied.

Volgens de Verenigde Naties is het aantal mensen dat in Noord-Syrië op de vlucht is geslagen na de inval van Turkije, zondag opgelopen naar 130.000.

In de stad Al-Hasakah bijvoorbeeld, waar veel mensen naartoe zijn gevlucht, is een belangrijke watervoorziening geraakt door de bombardementen. Hierdoor dreigt een groot watertekort. In de stad deelt het Rode Kruis kant-en-klaarmaaltijden, waterflesjes, matrassen en dekens uit aan meer dan vijfhonderd families die tijdelijk in scholen worden opgevangen.

Syrië wordt al acht jaar geteisterd door conflicten. „Honderdduizenden mensen in dit gebied van Syrië zijn voor de zoveelste keer slachtoffer van geweld. Tienduizenden kinderen kennen niets anders dan strijd en moeten opnieuw op zoek naar een veilig heenkomen”, aldus Juriaan Lahr, hoofd Internationale Hulpverlening van het Rode Kruis.

De internationale hulporganisatie roept alle partijen dringend op om het humanitair oorlogsrecht te respecteren, zodat hulpverleners hun werk kunnen doen. „Voor iedereen die onderdeel uitmaakt van de gevechten geldt: burgers mogen nooit slachtoffer worden van de strijd en moeten worden beschermd. Medisch personeel en andere hulpverleners moeten hun werk kunnen doen en ook de levens van zieke of gewonde soldaten die niet langer deelnemen aan de gevechten, moeten worden gespaard. Dit is het uitgangspunt van het humanitair oorlogsrecht en dat moet worden nageleefd”, zegt Lahr.