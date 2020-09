Rode Kruis: noodhulp voor ruim 106.000 mensen in Beiroet

Een maand na de verwoestende explosie in de haven van Beiroet, heeft het Rode Kruis aan 106.642 mensen noodhulp geboden. Sinds 4 augustus zijn ruim 10.000 mensen per ambulance vervoerd naar verschillende ziekenhuizen. Zo’n 7700 gezinnen hebben voedselpakketten ontvangen en meer dan 6000 gezinnen kregen hygiëne-kits. Mensen die hun huis waren kwijtgeraakt, hoeven niet meer op straat te slapen. Zij verblijven in noodopvang van het Rode Kruis of bij vrienden of familie. De komende tijd richt de hulporganisatie zich op het repareren van huizen, medische hulp en psychosociale zorg.

Bij de explosie begin augustus verloren bijna tweehonderd mensen het leven, raakten duizenden gewond en werd een groot deel van Beiroet verwoest. Het Rode Kruis was direct na de ramp aanwezig om eerste hulp te verlenen en gewonden te evacueren. In het hele land zijn 36 gezondheidscentra en negen mobiele klinieken van het Rode Kruis actief. Hulpverleners bieden hier gratis medische zorg. Daarnaast hebben de Libanezen ook mentaal geleden onder de ramp. Getrainde Rode Kruis- hulpverleners bieden daarom ook psychosociale zorg.

Uit een rondgang van het Rode Kruis blijkt dat mensen het belangrijk vinden om zo snel mogelijk weer zelfstandig hun leven op te kunnen pakken. Bewoners van Beiroet willen hun huizen repareren, zelf weer eten kopen en koken voor hun gezin. Dit wordt bemoeilijkt door de economische crisis in het land. Het Rode Kruis gaat daarom de komende tijd financiële steun geven aan gezinnen. Hierdoor worden zij sneller weer zelfvoorzienend en het stimuleert de lokale economie. De verwachting is dat deze steun voor het einde van de maand voor maximaal 10.000 gezinnen kan worden ingezet.