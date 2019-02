Rode Kruis luidt noodklok over Venezolanen

De situatie van duizenden Venezolaanse vluchtelingen op Aruba, Curaçao en Bonaire is zo schrijnend dat het Nederlandse Rode Kruis de hulp aan deze mensen zo spoedig mogelijk wil opschalen. Er is dringend behoefte aan voedsel, medicijnen en onderdak.

Gezien de nabije ligging van de eilanden, kiezen veel gevluchte Venezolanen voor deze bestemmingen. Hoewel niet geheel duidelijk is om hoeveel mensen het gaat, gaan de laatste schattingen uit van tienduizenden.

Vorige week opende de hulporganisatie Giro 5125 om geld in te zamelen voor de Venezolanen. Tot nu toe is er 106.000 euro gedoneerd, maar het Rode Kruis heeft een veelvoud van dat bedrag nodig om de eerste nood te lenigen. ,,We zien zeer schrijnende situaties, mensen leven voortdurend in angst en onzekerheid. Ze moeten zelf uitzoeken hoe ze aan onderdak, eten of medicijnen komen”, zegt Rode Kruiswoordvoerder Belinda van der Gaag, die momenteel op Aruba verblijft.

Zo hielp het Rode Kruis op Aruba een aantal zwangere vrouwen die nergens terechtkonden voor medische hulp. Van der Gaag: ,,Zij hadden dringend medische zorg nodig, zoals een keizersnede voor een veilige bevalling.'' Haar organisatie waarschuwt voor de kwetsbaarheid van de groep. ,,Nog altijd komen er dagelijks mensen aan op de eilanden. Ze leven vaak onder de radar en moeten zelf in hun basisbehoeften voorzien. Uitbuiting en mensenhandel, waaronder gedwongen prostitutie, vormen hierdoor een groot risico.''

De VS dienden onlangs een verzoek in bij de Curaçaose regering om het eiland te gebruiken voor de op- en overslag van humanitaire hulpgoederen bestemd voor Venezuela. Het land wil die functie wel vervullen, maar verbindt daar wel voorwaarden aan, omdat Amerikaanse hulp gevoelig ligt in Venezuela. Zo moet deze worden verzorgd door verschillende internationale hulporganisaties en mogen de transporten niet tegen de wil van de Venezolaanse president Maduro worden uitgevoerd. Zonder zijn uitdrukkelijke toestemming wil Curaçao ook beslist niet dat er militair materieel wordt ingezet voor het vervoer van de hulpmiddelen.