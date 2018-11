Nederland moet zich hard blijven maken tegen „onnodig lijden en overlijden” in Jemen. Driekwart van de Jemenieten heeft dringend hulp nodig en daarvoor is een politieke oplossing nodig. Daartoe roept het Rode Kruis op in een vrijdag gestarte petitie.

De petitie is volgens een woordvoerder van het Rode Kruis een zeer ongebruikelijke stap voor de hulporganisatie. Het Rode Kruis doet dat nu wel, onder meer omdat Nederland dit jaar lid is van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en van daaruit invloed kan uitoefenen.

In Jemen hebben burgers te maken met oorlog en honger. „Ziekenhuizen en burgers worden aangevallen en strijdende partijen geven hulpverleners niet of nauwelijks toegang tot gebieden waar mensen hulp nodig hebben”, aldus de hulporganisatie. „Het humanitair oorlogsrecht wordt niet gerespecteerd. Tegelijkertijd zijn de prijzen van voedsel en benzine torenhoog en hebben mensen te weinig schoon drinkwater.”

Rode Kruis komt met petitie om situatie Jemen

