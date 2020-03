Rode Kruis inventariseert kwetsbare mensen voor directe hulp

Het Rode Kruis komt woensdag met een nieuw initiatief om kwetsbare mensen tijdens de coronacrisis de helpende hand te bieden. Hulpverleners van het Ready2Helpnetwerk komen na aanmelding in actie om te helpen of om een luisterend oor te bieden.

Mensen kunnen ouderen, chronisch zieken of andere kwetsbare mensen in thuisisolatie aanmelden via de website van het Rode Kruis, rodekruis.nl/letopelkaar. Mensen kunnen ook zelf om hulp vragen via de Rode Kruis Hulplijn (070-4455888). Die is afgelopen week al meer dan 12.000 keer gebeld, bijvoorbeeld door mensen die boodschappen of medicijnen nodig hebben maar hun huis niet uit kunnen. Bij het Rode Kruis zijn 20.000 hulpverleners en ruim 70.000 Ready2Helpers aangesloten om directe hulp te bieden.

De hulporganisatie roept alle Nederlanders op te helpen om kwetsbare mensen beter in beeld te krijgen en ze aan te melden als zij dat willen. „Als je tante in Assen woont en jij in Vlissingen, kunnen we ons goed voorstellen dat je het fijn vindt als iemand haar de komende tijd een klein beetje in de gaten houdt’, zegt directeur Marieke van Schaik van het Rode Kruis. „Of als jij zelf ziek bent, maar je je toch ook zorgen maakt over die buurman met een lichamelijke beperking een paar huizen verderop. Als Rode Kruis helpen we in deze noodsituatie graag. We kunnen deze mensen laten merken dat ze er in deze nare situatie niet alleen voor staan.”