Rode Kruis helpt met mazelendata Filipijnen

De mazelenuitbraak op de Filipijnen heeft al aan 261 mensen het leven gekost, onder wie veel kinderen. Daarmee heeft de ziekte dit jaar al meer dodelijke slachtoffers gemaakt dan in heel 2018, toen er 202 doden vielen. Het Nederlandse Rode Kruis is bezig met het maken van een risicoanalyse waarmee hulpverleners in de Filipijnen verspreiding van de ziekte kunnen helpen voorkomen.

Volgens de hulporganisatie zijn al ruim 16.000 mensen besmet en lopen 2,6 miljoen kleine kinderen tot 5 jaar kans besmet te raken, ook al omdat veel mensen helemaal niet gevaccineerd zijn. Het Rode Kruis ondersteunt het Filipijnse ministerie van Gezondheid bij het voorlichten en vaccineren van de bevolking en helpt de overbelaste ziekenhuizen met de opvang van patiƫnten.

Vanuit Den Haag is 510, het datateam van het Nederlandse Rode Kruis, bezig met het maken van risicokaarten. De data-analisten combineren cijfers over doden en besmettingen met gegevens uit de Filipijnen, zoals bevolkingsdichtheid, armoedecijfers en de vaccinatieratio. Hiermee maken zij kaarten waarop zichtbaar is in welke gebieden het risico op verspreiding het grootst is.