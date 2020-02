Rode Kruis helpt langer na orkaan Irma op Sint Maarten

Het Rode Kruis blijft ook de komende tijd op Sint-Maarten nog daken repareren die werden verwoest tijdens orkaan Irma in 2017. Dankzij een bijdrage van 3,3 miljoen euro uit het door de Wereldbank beheerde trustfonds Sint Maarten kunnen nog eens tweehonderd verwoeste daken worden hersteld. De afgelopen jaren heeft het Rode Kruis hulp geboden om ruim duizend daken te repareren met geld dat werd opgehaald met de nationale actie Nederland helpt Sint-Maarten.

In Nederland is destijds 18 miljoen euro ingezameld om de door de orkaan getroffen eilandbewoners te helpen. Vrijwel al dat geld is nu uitgegeven aan onder meer schoolmaaltijden en voedselbonnen. In totaal werden 27.000 mensen de eerste maanden na de ramp geholpen met noodhulp, als water, voedselpakketten en hulpgoederen, meldt het Rode Kruis.

De hulporganisatie is blij met het extra geld uit het fonds van de Wereldbank. „Tot nu toe hebben wij gewerkt in een aantal buurten. We zijn begonnen in de wijken waar de meeste schade was en de kwetsbaarste groepen wonen. Nog altijd zijn er families die hulp nodig hebben met het herstellen van hun woning”, zegt Fanny de Swarte, hoofd van de hulpoperatie van het Rode Kruis op Sint-Maarten.

Naast de praktische hulp, probeert de organisatie bewoners te helpen zich voor te bereiden op een mogelijk nieuwe ramp. Door orkaan Irma raakten veel mensen niet alleen hun huis kwijt, maar hun baan in het toerisme. Mensen uit de toeristenbranche worden nu bijvoorbeeld geholpen zodat ze ook op een andere manier geld kunnen verdienen.