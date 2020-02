Rode Kruis heeft 30 miljoen nodig voor bestrijding corona

Het Rode Kruis denkt ruim 30 miljoen euro nodig te hebben voor zijn activiteiten in de hele wereld in verband met het coronavirus. De organisatie, die basisvoorzieningen en voorlichting wil bieden, verwacht vooral veel geld kwijt te zijn in landen waar de gezondheidsvoorzieningen zwak zijn.

Het Rode Kruis was al actief tegen het coronavirus in Azië, maar breidt de hulpverlening nu wereldwijd verder uit.

Per land wordt de informatie anders verspreid. „In Myanmar bijvoorbeeld geven vrijwilligers van het Rode Kruis op straat tips aan mensen die op reis zijn over hoe ze moeten voorkomen dat ze het virus oplopen. In Noord-Korea zijn de ‘vrijwilligers op wielen’ gemobiliseerd: hulpverleners gaan op de fiets naar afgelegen gebieden die anders niet te bereiken zijn, om de mensen daar de juiste informatie over de ziekte te geven.”

Het Nederlandse Rode Kruis draag voorlopig nog uit eigen middelen bij, maar in sommige andere landen wordt extra geld ingezameld.