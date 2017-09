Rode Kruis en leger waarschuwen voor Jose

Doordat de communicatiemiddelen op Sint-Maarten nog maar nauwelijks functioneren, weet waarschijnlijk niet iedereen op het eiland dat nóg een orkaan in aantocht is. Jose, inmiddels een orkaan van de vierde categorie, trekt in de nacht van zaterdag op zondag (lokale tijd) langs het eiland.

„We proberen het zo veel mogelijk rond te vertellen”, citeert het Rode Kruis rampencoördinator Hugo Rafaela, die op het eiland is. Ook de marine licht zoveel mogelijk mensen in. Commandant André van der Kamp van marineschip Zr.Ms. Zeeland liet via Twitter weten dat militairen met een snelle boot, een zogeheten FRISC, naar afgelegen gebieden gaan om mensen te waarschuwen en een adreslijst met alle schuilplaatsen erop te overhandigen.

Het Amerikaanse National Hurricane Center noemt Jose „een extreem gevaarlijke orkaan”. Weerplaza verwacht dat de tweede orkaan, slechts enkele dagen na de verwoestende Irma, op enige afstand langs het noorden van Sint-Maarten trekt. De vraag is nog hoe hard het eiland ditmaal zal worden geraakt. Daar kan het weerbureau nog geen zekerheid over geven. Het kan windkracht 8 worden, maar volgens de huidige gegevens van Weerplaza valt windkracht 12 ook niet uit te sluiten.