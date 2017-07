Rode flamingo’s in beslag genomen op Schiphol

Zestig rode flamingo’s zijn door de douane op Schiphol in kisten aangetroffen. Zij waren onderweg vanuit Cuba naar China. Een van de vogels was al overleden en drie zijn er slecht aan toe. De flamingo’s zijn in beslag genomen en worden verzorgd, aldus een woordvoerster van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

De vogels zijn gewond geraakt door de slechte vervoersomstandigheden. De binnenkant van de kisten was niet goed afgewerkt waardoor de flamingo’s met hun poten vast kwamen te zitten in ventilatiegaten. Er wordt onderzocht of de uitvoervergunningen (CITES) voor deze bedreigde diersoort in orde zijn.