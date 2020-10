ROC van Twente verplicht mondkapjes vanaf maandag

Het ROC van Twente stelt het dragen van mondkapjes vanaf maandag verplicht in alle 29 vestigingen van de school. De verplichting geldt zowel voor leerlingen en docenten als voor ander personeel van de scholen en ook voor bezoekers. Ze moeten steeds een mondkapje op bij verplaatsingen binnen de gebouwen. Het ROC van Twente heeft ongeveer 18.500 leerlingen.

Het ROC van Twente gaat met de mondkapjesplicht verder dan het advies van de MBO-raad. Die vindt dat het dringende mondkapjesadvies van het kabinet niet tot een plicht hoeft te leiden, omdat in het beroepsonderwijs de 1,5 meter afstand houden al verplicht was. Dat kan bij dergelijke scholen goed omdat er veel praktijkonderwijs is. „Gemiddeld is sinds de coronacrisis zo’n 30 procent van de studenten en docenten op school. De veiligheid van docenten en studenten staat met een stevige stip op 1”, meent Adnan Tekin, voorzitter van de MBO-raad.

De MBO-raad raadt scholen aan om zelf nog eens goed te kijken of extra maatregelen nodig zijn. „Binnen de moeilijke omstandigheden optimaal praktijkonderwijs aanbieden is het hart van het mbo. Perspectief voor studenten is heel belangrijk.”