ROC Nieuwegein ontruimd om verdacht pakket

Het ROC Nieuwegein, een mbo-opleiding die onderdeel is van het ROC Midden Nederland, is ontruimd omdat er een verdacht pakket is aangetroffen. Een woordvoerder van de politie bevestigt berichtgeving hierover door actualiteitenrubriek Hart van Nederland.

„De ontruiming is door de school zelf gedaan. Het Team Explosieven Verkenning is onderweg en gaat onderzoek doen. Dat is de normale procedure bij een dergelijk incident”, aldus de woordvoerder.

Volgens hem wordt het incident behandeld op de normale manier. Er zijn geen aanwijzingen dat de situatie iets te maken heeft met het schietincident in Utrecht, eerder op maandag.

Het ROC Midden Nederland heeft locaties in Nieuwegein, Amersfoort en Utrecht. In totaal krijgen 18.000 studenten mbo-onderwijs op de opleiding.