ROC Amsterdam tijdelijk ontruimd om gaslucht

Een pand van het ROC van Amsterdam bij station Sloterdijk in de hoofdstad is woensdag korte tijd ontruimd nadat zeven leerlingen onwel waren geworden. Ze hadden last van geïrriteerde luchtwegen en prikkende ogen.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland was er kortstondig een onbekende gaslucht geroken. De leerlingen zijn nagekeken door ambulancepersoneel maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het ROC werd daarna weer vrijgegeven. Het is niet bekend waar de gaslucht vandaan kwam.