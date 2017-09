„Robotrechter kan echte rechters ontlasten”

Veel rechtszaken kunnen in de toekomst geautomatiseerd worden afgedaan. De winst die dat oplevert kunnen rechters gebruiken om meer tijd te steken in zaken waarvoor ze nu tijd tekort komen. Dat betoogde voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de rechtspraak donderdag tijdens de afsluiting van de Dag voor de rechtspraak.

De techniek is volgens Bakker al bijna zover dat ze onderscheid kan maken tussen zaken die veel aandacht en menselijk contact nodig hebben en zaken waarvoor dat minder geldt. In complexe zaken zoals problematische echtscheidingen komen rechters tijd tekort. Bakker: „Met alle negatieve maatschappelijke gevolgen vandien. Routinematige zaken kun je daarentegen geautomatiseerd afdoen. Door een robotrechter, laten we hem voor de grap zo noemen. Dat gaat snel, efficiënt en goedkoop.”

Bakker acht technische innovatie hard nodig. Daarvoor is wel nieuwe wetgeving nodig. „Om die reden dringen we bij het kabinet aan op experimenteerbepalingen in de wet.”