Robot NOS maakt artikelen van verkiezingsdata

De NOS zet bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen zogeheten robotjournalistiek in. De robot maakt op basis van data van de ANP Verkiezingsdienst zelfstandig artikelen. Het is volgens de NOS voor het eerst in de Nederlandse journalistiek dat een robot artikelen produceert. „Met de robot kunnen we van iedere gemeente in Nederland een geschreven artikel toevoegen”, zegt Giselle van Cann, plaatsvervangend hoofdredacteur van NOS Nieuws.

De verkiezingen lenen zich volgens de NOS uitstekend voor een experiment met robotjournalistiek. „Het is een toevoeging op de ‘drogere’ uitslagen op een kaart. Dat is fijner voor mensen die liever tekst lezen dan grafieken en cijfers interpreteren.”

De NOS-robot maakt in totaal 355 artikelen, één artikel voor elke Nederlandse gemeente. De stembureaus sluiten om 21.00 uur. Zodra de eerste ANP-data binnenkomen gaat de robot aan de slag.