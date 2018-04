Rob Scholte: museum gewoon open

Kunstenaar en museumhouder Rob Scholte zegt dat zijn museum in Den Helder vrijdag gewoon opengaat. „Van 12 tot 17 uur. En morgen ook”, zegt Scholte.

Het gerechtshof in Amsterdam gaf Scholte onlangs opdracht uiterlijk deze vrijdag te vertrekken uit het voormalige postkantoor in Den Helder, dat hij in bruikleen heeft van de gemeente. De kunstenaar heeft er een museum en atelier gevestigd en woont er ook met zijn gezin. Zou hij niet vrijwillig vertrekken, dan volgt ontruiming.

„Ontruiming zou erg voorbarig zijn en bovendien risicovol. Er loopt nog een bodemprocedure. En als uiteindelijk blijkt dat ontruimen niet mag, dan gaat dat de gemeente heel veel geld kosten”, aldus Scholte.

In een reactie zegt een woordvoerder van de gemeente: „We zien inderdaad dat Scholte het pand niet leeg heeft opgeleverd. We gaan ons beraden op vervolgstappen.” Hij wilde niet zeggen welke dat zijn en wanneer die eventueel te verwachten zijn.

De gemeente Den Helder wil het pand verkopen. Twee jaar geleden wilde de raad het aan Scholte verkopen, maar daar ging het college van B en W niet in mee. De partijen liggen sindsdien met elkaar in de clinch.