Rli: in de stad wonen voor veel mensen steeds lastiger

Het wordt voor steeds meer mensen erg moeilijk om in de stad te wonen en leven. Woningen zijn er amper te betalen en voorzieningen als bibliotheken, sportvelden en zorg zijn door bezuinigingen minder beschikbaar. Dat stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) vast in een nieuw rapport. De adviesraad verzoekt de regering en gemeentes de ‘toegang tot de stad’ voor alle burgers beter te waarborgen.

Volgens de raad hebben behalve de groep werkenden met lage inkomens nu ook veel mensen met een middeninkomen moeite een plek te vinden in de stad. „Dit geldt bijvoorbeeld voor flexwerkers die geen hypotheek kunnen krijgen en steeds hogere huren moeten betalen óf steeds langere reizen moeten maken om werk en gezin te combineren”, stelt de Rli. „De nieuwe kwetsbaren zijn een zeer gevarieerde groep mensen: taxichauffeurs en schoonmakers, zorgpersoneel en politieagenten, journalisten en accountmanagers.”

Ook het vervoer is voor veel stadsbewoners een struikelblok. De gang naar school, het ziekenhuis of de werkplek is voor veel stadsbewoners te prijzig geworden of neemt te veel tijd in beslag, aldus de adviesraad.

De Rli adviseert de regering en overheden een ‘toegankelijkheidstoets’ uit te voeren bij plannen die bijvoorbeeld betrekking hebben op de publieke ruimte. Zo’n toets moet helder maken wat voor gevolgen dergelijke plannen hebben voor de toegang tot het leven in de stad voor alle burgers. Ook zouden huurprijzen stabieler gemaakt moeten worden en raadt de Rli aan te investeren in voorzieningen als sportvelden, pleinen en straten.