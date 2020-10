RIVM ziet coronabesmettingen voor het eerst in vijf dagen dalen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dat tussen zondag- en maandagochtend bij 8015 mensen het coronavirus is vastgesteld. Dat is de eerste keer in vijf dagen dat het aantal besmettingen lager is dan de dag ervoor. Zondag telde het RIVM nog 8184 positieve tests in het voorgaande etmaal. Dat getal hebben de onderzoekers nu bijgesteld naar 8177.

Het aantal door Covid-19 veroorzaakte sterfgevallen nam het afgelopen etmaal met 17 toe. Dat betekent niet dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Deze informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven aan het RIVM. Zondag meldden de onderzoekers dat 15 mensen recentelijk waren overleden aan het coronavirus.