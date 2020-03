RIVM: zestig nieuwe corona-besmettingen in Nederland

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland is opgelopen van 128 tot 188. Gezondheidsinstituut RIVM maakte de zestig nieuwe gevallen zaterdagmiddag bekend. In een reactie op Twitter zegt minister Bruno Bruins (Medische Zorg): „Deze ontwikkeling past bij deze fase van de uitbraak. Onze inzet is nog steeds om verspreiding in te dammen.”

De meeste nieuwe patiënten zijn in Noord-Brabant gemeld. Daar zijn er 26 besmettingsgevallen bij gekomen. Het onderzoek naar de verspreiding van het virus is in die provincie inmiddels gestart. Begin volgende week verwacht het RIVM hier meer over te kunnen zeggen. Vrijdag gaf het instituut mensen die milde klachten hebben het advies om thuis te blijven en sociale contacten te beperken. Onder milde klachten vallen verkoudheid, hoesten en koorts.

„Van de 188 patiënten zijn er 112 in het buitenland geweest. Het merendeel (103) van deze patiënten is in (Noord-)Italië geweest. Hiernaast zijn 47 mensen besmet geraakt via een gediagnosticeerde patiënt. Van 29 mensen wordt nog onderzocht hoe zij besmet geraakt zijn”, aldus het RIVM.

In Nederland is tot nu toe één besmette patiënt, een 86-jarige man die was opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam, overleden. Hij is meegeteld in het totale aantal besmettingen.

Het grootste deel van de patiënten verblijft in thuisisolatie en 24 liggen in het ziekenhuis. Ook voor alle nieuwe patiënten starten de GGD’s een contactonderzoek.