RIVM wil Infectieradar in september weer in de lucht hebben

De coronawebsite van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat waarschijnlijk in september weer in de lucht. Dan moet een nieuwe versie van die Infectieradar klaar zijn. Op de site kunnen mensen doorgeven of ze klachten hebben die kunnen wijzen op een coronabesmetting. „In het najaar steken verkoudheidsvirussen weer de kop op”, zegt een woordvoerder naar aanleiding van een bericht van de NOS.

De Infectieradar was begin juni offline gehaald na een datalek. Het was mogelijk om de ingevulde vragenlijsten van anderen te zien door iets te veranderen in de adresbalk. Een beveiligingsdeskundige ontdekte dat en waarschuwde een journalist van de NOS. Behalve die twee personen heeft niemand anders gegevens ingezien, zegt het RIVM.

De Infectieradar werd op 17 maart gelanceerd. De deelnemers vullen elke week een vragenlijst in, waarin ze aangeven of ze bijvoorbeeld koorts hebben, niezen en hoesten. Toen de site uit de lucht werd gehaald, deden ongeveer 60.000 mensen mee. Wie zich niet heeft afgemeld, kan automatisch meedoen aan de nieuwe versie. Op termijn wil het RIVM dat er 100.000 mensen meedoen aan de Infectieradar.