RIVM waarschuwt weer voor oppassen voor de zon

Gezondheidsinstituut RIVM waarschuwt met klem voor overmatige zonneschijn op de huid. Veel mensen zijn de afgelopen week alweer verbrand „ook als ze maar even een half uurtje in de tuin zaten”.

„De zon is nu al sterk tussen 12.00 en 15.00 uur. Een gevoelige huid kan al na een half uur verbranden, maar dit merk je dat pas uren later. Onbeschermd zonnen veroorzaakt op korte termijn verbranding van de huid en op lange termijn versnelde huidveroudering en huidkanker. Ultraviolette (uv) straling draagt ook bij aan staar”, zegt het RIVM.

Tussen genoemde tijden is het beter om uit de zon te blijven. „Bedek je huid met kleding, draag een zonnebril en een pet of hoed. Smeer de onbedekte huid in met zonnebrandcrème (factor 30) en herhaal dit elke twee uur. Besteed aandacht aan het beschermen van (jonge) kinderen tegen uv”, maant het instituut.

De zon geeft ons ook vitamine-D, maar daarvoor is minder dan vijftien minuten zonnebaden volgens het RIVM al genoeg.