RIVM waarschuwt voor smog in Noord-Brabant

De luchtkwaliteit in Noord-Brabant is maandag ‘onvoldoende’ tot lokaal ‘slecht’, als gevolg van smog door fijnstof, meldt het RIVM. Naar verwachting zullen de concentraties verontreinigde lucht in de loop van de dag wel weer dalen.

Smog ontstaat bij grote hoeveelheden verontreinigende stoffen in de lucht, zoals stikstofoxiden. Het warme zonnige weer van zondag heeft waarschijnlijk bijgedragen aan de smogvorming.

Smog kan klachten veroorzaken bij mensen met luchtwegaandoeningen, en bij mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Wie de klachten heeft, krijgt het advies om ’s middags en ook het begin van de avond binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te vermijden.