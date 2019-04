RIVM waarschuwt voor smog door paasvuren

Naar verwachting is er in heel Nederland vanaf zaterdag smog door fijnstof. De luchtkwaliteit is dan ‘onvoldoende’ tot ‘slecht’, waarschuwt gezondheidsinstituut RIVM.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu schrijft dit toe aan de vele vreugdevuren die tijdens Pasen in Duitsland en in het oosten van Nederland worden ontstoken. Ook het rustige voorjaarsweer speelt een rol.

„De mogelijke overlast, bijvoorbeeld rook, stof en geur, en het gebied dat hinder ondervindt, is afhankelijk van de windrichting, windsnelheid en het besluit van lokale overheden om het paasvuur door te laten gaan”, aldus het instituut.

Een verhoogde concentratie fijn stof in de lucht kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid.