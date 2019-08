RIVM waarschuwt opnieuw voor smog

Het RIVM waarschuwt dat de kwaliteit van de lucht dinsdag en woensdag in Nederland slecht kan zijn als gevolg van smog door ozon. Het gezondheidsinstituut adviseert zware lichamelijke inspanningen te beperken.

Mensen kunnen vooral last van smog hebben in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is. Door de westelijke wind en de kans op onweersbuien zullen de ozonconcentraties vanaf donderdag lager zijn. Naar verwachting wordt de luchtkwaliteit iets beter, maar nog wel „onvoldoende”. Vanaf vrijdag zal de luchtkwaliteit verder verbeteren. Afgelopen dagen was de kwaliteit van de lucht ook al slecht als gevolg van zomersmog.

Smog ontstaat bij grote hoeveelheden verontreinigende stoffen, zoals stikstofoxiden. Deze worden door zonlicht omgezet in ozon. In delen van het zuiden en midden van het land liepen de temperaturen zondag aan het begin van de middag op tot boven de 30 graden.

Smog door ozon kan leiden tot klachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en een slechtere longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen.